Эпидпорог в Хабаровском крае превышает норму в 2,8 раза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае снижается заболеваемость ОРВИ, но эпидпорог все еще превышен в 2,8 раза. За последнюю неделю зарегистрировано на 3,8% пациентов меньше, чем за предыдущий период. Одинаково высокий показатель заболеваемости среди жителей региона всех возрастов

- Среди населения циркулируют респираторные вирусы: грипп А (свиной грипп), коронавирус, риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и другие, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Грипп диагностирован у 40% из всех пациентов с ОРВИ. Зарегистрированы случаи тяжелого течения болезни. По предварительным данным, в Хабаровском крае уже два человека скончались от гриппа.

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