Два случая смерти от гриппа подтвердились в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ превышает норму в 2,8 раза. Региональный минздрав уже зафиксировал два случая смерти от свиного гриппа. При этом вирус обнаружен у 40% из всех зарегистрированных пациентов.

- За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 3,8%, но все равно остается высокой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

У жителей региона, кроме свиного гриппа, продолжают диагностировать коронавирус, риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и другие заболевания. Роспотребнадзор призывает соблюдать масочный режим в общественных местах и обращаться к врачам при появлении первых симптомов болезни.

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