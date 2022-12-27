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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:57

Создателей лучших новогодних игрушек наградили в Индустриальном районе Хабаровска

Победителей конкурса выбрали представители комитета по управлению районом
Александра ЯВИЩЕНКО
Создателей лучших новогодних игрушек наградили в Индустриальном районе Хабаровска

Создателей лучших новогодних игрушек наградили в Индустриальном районе Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

В Индустриальном районе закончился смотр-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Перед участниками стола задача сделать своими руками оригинальные елочные украшения. 27 декабря в Доме культуры для молодежи состоялась церемония награждения победителей.

- В этом году участие приняли 800 жителей района. Самые прочные, красочные и необычные игрушки были признаны победителями, - рассказали в администрации Хабаровска.

Для гостей подготовили театрализованное представление с конкурсно-игровой программой. На сцене выступили представители центра эстетического воспитания детей «Отрада». В конце встречи глава Индустриального района Мария Матаева вручила сладкие призы победителям конкурса.

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