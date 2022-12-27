В Хабаровске наградили лауреатов конкурса «Водитель года 2022» Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил благодарственные письма победителям и лауреатам конкурса на звание лучшего водителя по итогам года. Этот конкурс проходил уже в пятый раз на трассе «Сочи Автодром». В нем участвовали более 70 водителей автобусов со всей России.

- Высокий профессионализм среди участников конкурса показали представители перевозчиков «ИП Артамонов» - Алексей Дмитриев и «ООО Васильев» - Вячеслав Нигматулин. По итогам конкурса в категории вождения автобусов большого класса они заняли соответственно второе и шестое места, - рассказали в администрации Хабаровска.

Водители показывали умения в вождении и состязались в знании ПДД. Упражнения выполняли на автобусах малого, среднего и большого классов. Дипломы получили и руководители предприятий за то, что создали нужную атмосферу и условия для развития своих сотрудников.

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