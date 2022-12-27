В Хабаровск привезли восемь новых китайских автобусов

В Хабаровск привезли 8 новых китайских автобусов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на маршрутах №№ 8 и 35 будут работать новые автобусы, привезенные из Китая. Машины марки Yutong привез перевозчик ИП Артамонов. В городе прошла презентация восьми новых автобусов. Каждый из них стоит по 12 миллионов рублей.

- Это хорошие автобусы. Места для инвалидов есть, видеокамеры, электронное табло с автоматическим объявлением остановок - это то, что сегодня необходимо городу, - сказал на презентации мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В новом году в город привезут еще семь автобусов, а в будущем планируется купить еще 25-30 машин. Автобусы ездят на газомоторном топливе, они оснащены всем необходимым, даже кондиционерами.

В городе до 2026 года запланировано обновить общественный транспорт. Автобусы должны быть не старше 10 лет. В этом году закуплено уже больше 80 машин.

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