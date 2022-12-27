Хабаровский край стал обладателем кубка Дальнего Востока по прыжкам на батуте Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края стали обладателями 13 золотых медалей в соревнованиях по прыжкам на батуте. Как сообщает пресс-служба правительства края, регион теперь является обладателем Кубка Дальнего Востока по этому виду спорта. Состязались ребята в краевом центре единоборств.

- Наши спортсмены выступили достойно, взяли медали во многих дисциплинах. На акробатической дорожке традиционно большинство наград завоевали представители Сахалина - там этот вид спорта хорошо развит. Участники выполнили нормативы мастеров спорта, и все остались довольны проведением турнира, - рассказал Александр Коноштаров, главный судья соревнований.

Сами спортсмены говорят, что соревнования прошли в дружеской домашней атмосфере. Здесь выступили спортсмены из ЯНАО, Сибири, Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Медали разыграли в четырех дисциплинах - индивидуальные прыжки, двойной мини-трамп, акробатическая дорожка и синхрон.

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