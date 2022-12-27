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НовостиСпорт27 декабря 2022 8:35

Хабаровский край стал обладателем Кубка Дальнего Востока по прыжкам на батуте

Спортсмены завоевали 13 золотых медалей
Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровский край стал обладателем кубка Дальнего Востока по прыжкам на батуте

Хабаровский край стал обладателем кубка Дальнего Востока по прыжкам на батуте

Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края стали обладателями 13 золотых медалей в соревнованиях по прыжкам на батуте. Как сообщает пресс-служба правительства края, регион теперь является обладателем Кубка Дальнего Востока по этому виду спорта. Состязались ребята в краевом центре единоборств.

- Наши спортсмены выступили достойно, взяли медали во многих дисциплинах. На акробатической дорожке традиционно большинство наград завоевали представители Сахалина - там этот вид спорта хорошо развит. Участники выполнили нормативы мастеров спорта, и все остались довольны проведением турнира, - рассказал Александр Коноштаров, главный судья соревнований.

Сами спортсмены говорят, что соревнования прошли в дружеской домашней атмосфере. Здесь выступили спортсмены из ЯНАО, Сибири, Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Медали разыграли в четырех дисциплинах - индивидуальные прыжки, двойной мини-трамп, акробатическая дорожка и синхрон.

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