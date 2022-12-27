Жительница Колымы перевела на «безопасный счет» больше миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магаданской области 64-летняя женщина стала жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба ОМВД по городу Магадану, она перевела мошенникам больше одного миллиона рублей. Звонившие представились сотрудниками финансовой организации.

- Она сообщила, что в начале февраля на номер ее телефона позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового учреждения. Звонивший мужчина убедил гражданку в том, что она является жертвой мошеннических действий, и для сохранности ее денежных средств необходимо следовать его рекомендациям, - рассказали в полиции.

Женщина оформила несколько кредитов в разных банках города, перевела деньги на указанный счет, после чего звонивший перестал выходить на связь. Женщина сразу не стала обращаться в полицию, а сделала это только спустя 10 месяцев. Правоохранители завели уголовное дело.

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