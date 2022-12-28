Глыба льда с изображением Олафа Шольца появилась в Хабаровске Фото: группа VK "ХА — твои новости" Фото: Социальные сети

На побережье реки около Музея истории Амурского моста в Хабаровске появился необычный арт-объект. Местные жители заметили канцлера ФРГ Олафа Шольца, запечатанного в ледяную глыбу. Ростовое изображение политика дополнено новогодним пожеланием «С наступающим 2023».

Хабаровчане неоднозначно реагируют на нового «жителя» набережной. Кто и для чего установил глыбу льда - неизвестно. Если ее не уберут, то «замороженный» канцлер простоит на берегу реки еще несколько месяцев, дожидаясь прихода весны.

Отметим, видео со скульптурой разлетелось по городским пабликам еще 26 декабря. Первой его опубликовала группа «ВКонтакте» - «ХА - твои новости».

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