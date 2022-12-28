Стал камчадалом ради рыбалки: женщина подделала документы отчима на Колыме

Мужчина сменил национальность из-за рыбы в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

25-летняя жительница поселка Эвенск работала в местной администрации. Пользуясь служебным положением, 30 марта она вписала в свидетельство о рождении отчима ложную информацию. Женщина указала, что мать родственника - «камчадалка» по национальности (относится к представителям коренных малочисленных народов Севера - прим. ред.). Документ она заверила печатью и подписью.

- Изменение данных в свидетельстве о рождении дало мужчине право на вылов рыбы, что является частью традиционного образа жизни КМНС, гарантированное федеральным законом, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Когда правда всплыла, бывшую сотрудницу администрации обвинили в служебном подлоге. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Максимальное наказание за преступление - лишение свободы на срок до двух лет.

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