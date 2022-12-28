«Парту Героя» в честь Нины Распоповой открыли в хабаровской школе №9 Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Представители региональной власти, ученики и педагоги хабаровской школы №9 приняли участие в торжественном открытии «Парты Героя» в честь легендарной летчицы, Героя СССР Нины Распоповой. Она родилась в Приморской области, окончила летную школу в Хабаровске, а после - курсы усовершенствования командного состава при Центральном аэроклубе в Москве.

- За годы войны старший лейтенант Нина Распопова совершила больше 800 боевых вылетов. Она лично уничтожила три вражеские переправы, подавила огонь трех артиллерийских батарей, взорвала склад и шесть машин с боевыми зарядами и топливом. 15 мая 1946 года ее удостоили звания Героя Советского Союза за мужество и воинскую доблесть, - рассказали в закдуме Хабаровского края.

За «Партой Героя» будут сидеть школьники, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

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