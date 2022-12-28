Пени за вывоз мусора спишут жителям Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регоператор «Хабавтотранс ДВ» запускает акцию для жителей края, которая поможет встретить Новый год без долгов за услуги по вывозу мусора. Компания предлагает клиентам полностью оплатить задолженность без учета пени, которая будет автоматически списана после погашения всей суммы. Рассчитаться нужно до 31 января 2023 года. Пени в таком случае спишутся до 25 марта 2023 года, кроме тех, что были начислены в судебном порядке.

- Надеемся, что это приятный сюрприз в преддверии Нового года. В адрес регоператора поступали подобные предложения от жителей. Мы решили пойти им навстречу и запустили акцию, - сказал Валерий Дунисов, директор ООО «Хабавтотранс ДВ».

Акция проходит в Хабаровске и районе имени Лазо.

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