«МегаФон» ускорил мобильный интернет в промышленной столице Дальнего Востока

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Почти 240 тысяч жителей Комсомольска-на-Амуре получили улучшенное качество связи, скорости и покрытия мобильного интернета. За четвертый квартал оператор модернизировал свыше 100 базовых станций в промышленной столице Дальнего Востока. Рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц позволил увеличить скорость мобильного интернета и повысить производительность сети для комфортного интернет-серфинга абонентов.

Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края и четвертый на Дальнем Востоке России. Расположен на левом берегу Амура, в 404 километрах к северо-востоку от Хабаровска. Это крупнейший промышленный центр дальневосточного региона, здесь работают судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы, а также проведены нефтепровод и газопровод с Сахалина. Кроме того, Комсомольск-на-Амуре - крупный транспортный узел на Байкало-Амурской магистрали и автодорогах федерального и регионального значения, в нем действует речной порт. Благодаря модернизации сети «МегаФона» эти крупные градообразующие предприятия получили новые возможности для внедрения современных решений для цифровизации производственных процессов.

Расширение частотного диапазона за счет рефарминга позволило оператору увеличить покрытие и улучшить качество и скорость мобильного интернета на фоне растущего потребления трафика. Инженеры обновили телеком-оборудование, обслуживающее жилые районы с массовой застройкой, промышленные зоны, университеты и школы, популярные городские локации - парки и набережную, а также город-спутник Амурск.

Новое качество сети 4G позволит абонентам компании с максимальным комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами: еще быстрее загружать онлайн-фильмы в высоком разрешении, передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, совершать онлайн-покупки, получать госуслуги. Увеличение покрытия сети за счет высокой проникающей способности диапазона базовых станций позволяет быть онлайн в закрытых помещениях и на окраинах городах. При этом скорость интернета останется стабильной даже в пиковые часы, например, вечером и в праздничные дни, когда нагрузка на телеком-инфраструктуру возрастает.

«Модернизация сети в диапазоне LTE увеличивает скорости интернета и позволяет снизить количество перегруженных сот. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда возрастает мобильная активность, тем более люди сейчас общаются с родными и близкими не только посредством голосовых вызовов, а все чаще с помощью мобильного интернета, видеозвонков в мессенджерах, - отмечает директор хабаровского отделения «МегаФона» Дмитрий Оловянников, - после всех обновлений общий интернет-трафик в Комсомольске увеличился уже на 10%, а это значит, что нашим абонентам стало комфортнее пользоваться мобильной связью».