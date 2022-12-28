Сбил мужчину на остановке: неизвестный водитель скрылся с места аварии в Хабаровске

Водитель сбил человека на автобусной остановке и сбежал в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла 27 декабря около 17:00 на автобусной остановке в районе дома №88 по Серышева. Водитель ехал со стороны Некрасова по направлению к Станционной. Он попытался заехать в остановочный карман, но не учел размер машины и задел пешехода, который стоял за пределами проезжей части.

- Марку и номера автомобиля установить не удалось. Водитель скрылся с места аварии, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Пострадавшим оказался 18-летний парень. После осмотра врачи отправили молодого человека на амбулаторное лечение. Виновного в ДТП разыскивают сотрудники ГИБДД.

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