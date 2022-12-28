Андрей Семенов умер после «шумного» совещания 27 декабря в Хабаровском крае

Андрей Семенов умер 27 декабря в Хабаровском крае Фото: администрация поселка Ванино

27 декабря скоропостижно скончался Семенов Андрей Викторович, глава поселка Ванино. Ему было 57 лет. Печальную новость сообщили 28 декабря в Совете депутатов Советской Гавани. Источник, близкий к администрации региона, сообщил, что плохо мужчине стало во время заседания координационного совета с общественниками, которые пришли к депутату с запросом о создании муниципального предприятия.

Также сообщается, что на встрече присутствовала весьма конфликтная женщина, которая могла вступить в спор с остальными и вести разговоры «на повышенных тонах». Точной информации о причине смерти депутата не сообщается.

- Выражаем соболезнования родным, близким, коллегам, сотрудникам администрации и всем жителям поселка Ванино, - написали в телеграм-канале совета.

Об Андрее Семенове коллеги вспоминают с теплотой, он получал только хорошие отзывы о своей работе.

Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года. В 2005 году закончил «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики». Он занял пост главы поселка Ванино 24 декабря 2021 года. До этого он много лет работал в компании «Ростелеком» на руководящих должностях.

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