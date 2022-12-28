Еще две ледовые переправы открылись в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе имени Полины Осипенко открылись две ледовые переправы. Оба зимника признаны безопасными. Первый пересекает протоку Сомнинскую в районе Оглонги. Его протяженность - 200 метров, а допустимый вес - 60 тонн. Вторая переправа располагается на реке Амгунь около села Удинск. Ее длина - 330 метров, предельный вес транспорта - до 60 тонн.

- Всего в Хабаровском крае открыто пять ледовых переправ: в Верхнебуреинском, Аяно-Майском районах и три в районе имени Полины Осипенко. В этом году планируется организовать движение транспорта по 40 зимникам, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Безопасность на открытых переправах обеспечили собственники и организации. На них определен режим работы, порядок пропуска автомобилей и перевозки пассажиров.

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