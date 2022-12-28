Итоги программы капитального ремонта домов подвели в министерстве ЖКХ Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Представители регионального министерства ЖКХ и Фонда капремонта подвели итоги работы за 2022 год. Из всех видов работ хабаровчане чаще выбирают утепление и отделку фасадов, ремонт крыш и замену лифтов.

- В Хабаровском крае нужно заменить больше тысячи лифтов. В этом году обновили 90. На следующий год в планах заменить 279 лифтов. За прошедший год обновили фасады 20 домов. В следующем отремонтируют 22, - рассказала Анжелика Миронова, министр ЖХХ Хабаровского края.

Работы по капремонту производятся за счет взносов от жителей. Платежи выделены в отдельную категорию и приходят людям на специальной квитанции.

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