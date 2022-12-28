Четыре ледовые переправы открылись в Охотском районе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают открывать ледовые переправы, которых в этом году будет 40. Накануне еще четыре зимника начали работу в Охотском районе. Они связали населенные пункты Новая Иня, Арка и Новое Устье. Теперь в регионе открыто 10 переправ.

- Погода сейчас благоприятствует открытию переправ. За последнюю неделю были введены в работу зимники через реку Амгунь у ручья Талакан и у села Удинск, через протоку Сомнинскую около села Оглонги в районе имени Полины Осипенко. Еще одна переправа появилась на Амуре в Хабаровске, предназначенная для нужд «Водоканала», - сказала Павел Листратенко, начальник отдела комитета по гражданской защите.

Несмотря на морозы, на реках все еще есть тонкие места, поэтому пересекать водоемы в необорудованных для этого местах запрещено.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.