Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 2:34

Два уфимских троллейбуса прибыли в Хабаровск

В январе число новых машин достигнет 10
Александра ЯВИЩЕНКО
Два уфимских троллейбуса прибыли в Хабаровск

Два уфимских троллейбуса прибыли в Хабаровск

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск прибыли два новых троллейбуса с автономным ходом от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Такая же машина курсировала по краевой столице с сентября по декабрь. После теста и положительных отзывов жителей города администрация Хабаровска решила закупить технику. В январе число новых машин достигнет 10.

- Наличие такого транспорта позволит открывать новые маршруты без строительства инфраструктуры. Не нужна контактная сеть и тяговые подстанции. Первый экспериментальный троллейбус уже заезжает прямо к терминалу аэропорта. Это транспорт будущего, - сказал Виктор Брайков, директор МУП «ГЭТ».

Троллейбусы модели «Горожанин» собирали в Уфе, а доукомплектовывали в Минске. В Хабаровск их доставляли 17 дней. Еще семь машин прибудет в город в 20-х числах января 2023 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.