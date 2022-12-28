Два уфимских троллейбуса прибыли в Хабаровск Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск прибыли два новых троллейбуса с автономным ходом от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Такая же машина курсировала по краевой столице с сентября по декабрь. После теста и положительных отзывов жителей города администрация Хабаровска решила закупить технику. В январе число новых машин достигнет 10.

- Наличие такого транспорта позволит открывать новые маршруты без строительства инфраструктуры. Не нужна контактная сеть и тяговые подстанции. Первый экспериментальный троллейбус уже заезжает прямо к терминалу аэропорта. Это транспорт будущего, - сказал Виктор Брайков, директор МУП «ГЭТ».

Троллейбусы модели «Горожанин» собирали в Уфе, а доукомплектовывали в Минске. В Хабаровск их доставляли 17 дней. Еще семь машин прибудет в город в 20-х числах января 2023 года.

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