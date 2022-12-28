Прокуратура приняла меры в связи с побегами воспитанников детдома №14 в Бикине
Фото: Евгения ГУСЕВА
Прокуратура Бикина заинтересовалась проблемой побегов воспитанников из детдома №14. Дети не раз самовольно уходили из учреждения, не предупредив педагогов.
- Установлено, что должностные лица проводили недостаточную профилактическую работу с воспитанниками, не в полной мере контролировали их действия и поведение. Директору детдома внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
С каждым воспитанником провели профилактические беседы. Были проанализированы причины их поступков. Сотрудники прокуратуры приняли меры, чтобы пресечь подобные ситуации в будущем и уберечь детей от возможной опасности.
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