Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 3:15

Хабаровский край подтвердил высокое качество процедуры оценки регулирующего воздействия

Минэкономразвития России подвело итоги за 2022 год
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский край подтвердил высокое качество процедуры оценки регулирующего воздействия

Хабаровский край подтвердил высокое качество процедуры оценки регулирующего воздействия

Фото: Администрация Хабаровска

Минэкономразвития РФ подвело итоги рейтинга организации и реализации оценки регулирующего воздействия (ОРВ) за 2022 год. Высший уровень получили 15 регионов, среди которых - Хабаровский край, единственный из ДФО. Его отметили как лидера в большинстве категорий. Он вошел в тройку лидеров по оценке деятельности. Работа, которую ведет Хабаровский край, обеспечивает защиту интересов бизнеса и помогает развитию инвестиционного климата.

При ОРВ учитываются мнения и предложения предпринимателей и коллегиальных органов. Во время процедуры анализируют действующие нормативно-правовые акты и их проекты. Задача - выявить положения, которые приводят к избыточным административным и другим ограничениям для бизнеса, необоснованным расходам.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.