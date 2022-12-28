Хабаровский край подтвердил высокое качество процедуры оценки регулирующего воздействия Фото: Администрация Хабаровска

Минэкономразвития РФ подвело итоги рейтинга организации и реализации оценки регулирующего воздействия (ОРВ) за 2022 год. Высший уровень получили 15 регионов, среди которых - Хабаровский край, единственный из ДФО. Его отметили как лидера в большинстве категорий. Он вошел в тройку лидеров по оценке деятельности. Работа, которую ведет Хабаровский край, обеспечивает защиту интересов бизнеса и помогает развитию инвестиционного климата.

При ОРВ учитываются мнения и предложения предпринимателей и коллегиальных органов. Во время процедуры анализируют действующие нормативно-правовые акты и их проекты. Задача - выявить положения, которые приводят к избыточным административным и другим ограничениям для бизнеса, необоснованным расходам.

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