Производство молочной продукции расширяется в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Производство молока сельхозорганизациями за год выросло почти на 20%. В Хабаровском крае зарегистрировано девять молокоперерабатывающих предприятий. Одним из самых популярных молочных продуктов у жителей региона является творог. Около 40% от всего оборота обеспечивает завод «Переяславский», еще 8% - «Молочный край», который также является единственным производителем питания для детей дошкольного и школьного возраста на Дальнем Востоке.

- Наша задача - максимально удовлетворить спрос на свежие местные продукты. В будущем году мы будем увеличивать мощности и ассортимент краевых производителей, - сказала Татьяна Горностаева, представитель регионального минсельхоза.

В этом году комбинат «Молочный край» открыл новый цех по производству творога в разной фасовке, в том числе от килограмма для организаций и соцучреждений. Предприятие закупило отечественное оборудование, которое позволит дополнительно делать около 500 килограммов творога каждый день.

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