Общественная палата Хабаровска подвела итоги работы в 2022 году Фото: Администрация Хабаровска

Общественная палата Хабаровска подытожила результаты работы в 2022 году. Особый акцент был сделан на теме помощи мобилизованным и их семьям.

- В этом направлении идет активная работа в администрации города под руководством мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Работает штаб поддержки участников СВО и их семей. На его заседаниях принимаются важные решения, - сказал Денис Митрофанов, заммэра по связям с общественностью и СМИ.

Встреча представителей второго состава Общественной палаты впервые состоялась в июле этого года. С того момента участники провели шесть заседаний и рабочих групп, комиссий, один объезд, индивидуальные встречи с хабаровчанами. Они подготовили больше 20 ответов на обращения жителей краевой столицы, направляли запросы в различные структуры администрации.

На заседании Денис Митрофанов вручил награды от имени мэра активным участникам гражданского форума, прошедшего в сентябре в Хабаровске. Особую благодарность выразили главе города Сергею Кравчуку за оперативность в решении вопросов.

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