Хабаровск продолжит сотрудничество с правительством края в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

Во время расширенного заседания правительства Хабаровского края губернатор Михаил Дегтярев озвучил итоги социально-экономического роста региона в текущем году и поставил задачи на 2023-й. Многие вопросы непосредственно касались столицы региона - Хабаровска. Так, благодаря программе «Край комфортного проживания» удалось сохранить темп переселения людей из аварийных домов в комфортные квартиры. В этом году новое жилье получили хабаровчане, ранее проживающие в бараках на проспекте 60-летия Октября.

- Мы с задачей справились, хотя средства из федерального бюджета поступили только в октябре. На 2023 год поставлена задача расселить проспект полностью. Я уверен, у нас все получится, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В наступающем году в краевой столице планируется построить межвузовский кампус, парк для экстремальных видов спорта, центр уличного баскетбола. Вдоль набережной Амура появится новый корпус Дальневосточного художественного музея.

- Мы работаем в тесном взаимодействии с правительством края и губернатором, который поручил создать в регионе промышленно-строительный кластер. В основном он работает на территории Хабаровска, но на нем «завязаны» многие компании по производству стройматериалов.

Глава Хабаровска выразил уверенность в том, что город продолжит развиваться и расцветать в новом году. В этом поможет, в том числе, сотрудничество по всем направлениям с региональным правительством.

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