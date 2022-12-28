Хабаровский край занял первое место в ДФО по эффективности систем образования
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Отрасль образования Хабаровского края развивается быстрыми темпами. В этом году регион занял первое место по эффективности в ДФО и 23 - в России. Для сравнения, в прошлом году край был на четвертом и 29-м местах соответственно.
- Рейтинг поднялся за счет школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде, и выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Это характеризует работу наших учителей, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
Второе и третье места в ДФО заняли Приморский край и Амурская область. Тройка лидеров среди субъектов РФ - Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
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