Хабаровский край занял первое место в ДФО по эффективности систем образования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отрасль образования Хабаровского края развивается быстрыми темпами. В этом году регион занял первое место по эффективности в ДФО и 23 - в России. Для сравнения, в прошлом году край был на четвертом и 29-м местах соответственно.

- Рейтинг поднялся за счет школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде, и выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Это характеризует работу наших учителей, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Второе и третье места в ДФО заняли Приморский край и Амурская область. Тройка лидеров среди субъектов РФ - Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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