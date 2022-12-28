Небольшие осадки ожидают Хабаровский край 29 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предновогодние дни радуют жителей Хабаровского края погодой. 29 декабря не станет исключением. Небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду прогнозируют в южных и центральных районах края. На севере день пройдет без существенных осадков, а скорость ветра будет достигать 1-17 метров в секунду.

На юге температура будет от -18 ночью до -15 днем, в центральной части от -22 до -10 ночью и от -10 до -21 днем. В северных районах ночью от -12 до -29, днем от -15 до -23 градусов.

В Хабаровске погода 29 декабря будет бесснежной. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -16 до -18, днем от -11 до -13 градусов.

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