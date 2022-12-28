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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 5:10

Обойдется без катаклизмов: небольшой снег и мягкие морозы обещают Хабаровскому краю 29 декабря

Небольшие осадки ожидают Хабаровский край 29 декабря
Александра ЯВИЩЕНКО
Небольшие осадки ожидают Хабаровский край 29 декабря

Небольшие осадки ожидают Хабаровский край 29 декабря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предновогодние дни радуют жителей Хабаровского края погодой. 29 декабря не станет исключением. Небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду прогнозируют в южных и центральных районах края. На севере день пройдет без существенных осадков, а скорость ветра будет достигать 1-17 метров в секунду.

На юге температура будет от -18 ночью до -15 днем, в центральной части от -22 до -10 ночью и от -10 до -21 днем. В северных районах ночью от -12 до -29, днем от -15 до -23 градусов.

В Хабаровске погода 29 декабря будет бесснежной. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -16 до -18, днем от -11 до -13 градусов.

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