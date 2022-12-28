Почти 10 миллионов тонн угля добыли в Хабаровском крае за 2022 год Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае развивается угольная промышленность. В отрасль внедряют лучшие технологии. По прогнозам, объем добычи полезного ископаемого в регионе в этом году превысит 10 миллионов тонн. «Ургалуголь» осваивает Ургальское каменноугольное месторождение, началась разработка на разрезах «Буреинский», «Правобережный» и в шахте «Северная».

- Предприятие продолжает работать на максимальных производственных мощностях. По предварительному прогнозу, итоговая добыча угля в Хабаровском крае в этом году позволит сохранить темп 2021-го. Наш уголь обеспечивает работу объектов энергетики и коммунальных предприятий, - рассказали в министерстве энергетики Хабаровского края.

Добытый уголь проходит процесс обогащения. Это повышает его конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках. Твердое топливо из Хабаровского края поставляется в приморье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие угольной промышленности ускоряет рост экономики и повышает энергобезопасность всего ДФО.

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