Хабаровский край занял второе место по качеству жизни в ДФО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рейтинге за 2022 год Хабаровский край занял 30 место по качеству жизни среди всех субъектов России. По оценкам экспертов, он получил почти 51,5 балла. Край также стал одним из лучших в ДФО, заняв второе место. Впереди оказалась Сахалинская область с результатом 54,4 балла.

Общий балл складывался из результатов других рейтингов. Оценивались качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие жителей и их приверженность ЗОЖ, научно-технологическое развитие.

Хабаровский край стал лидером среди регионов на Дальнем Востоке по уровню научно-технического развития.

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