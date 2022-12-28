Более 20 лауреатов премии губернатора в области искусства наградили в Хабаровском крае Фото: Александр Янышев

Премия губернатора в области литературы и искусства присуждается в Хабаровском крае с 1995 года. Лауреатов награждают за талантливые, новаторские и оригинальные произведения, которые внесли большой вклад в культуру региона. Размер премии с 2021 года составляет 100 тысяч рублей.

- Ваши достижения - достояние Хабаровского края, которыми мы гордимся. Наша задача - противостоять навязываемым западным псевдоценностям и ложным идеалам, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Всего почетных наград удостоились больше 20 человек, а с основания премии ее получили свыше 300 жителей Хабаровского края.

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