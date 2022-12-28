Дом для детей-сирот сдали в селе Лермонтовка Хабаровского края Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

В селе Лермонтовка сдали жилой дом на 30 квартир для детей-сирот. За последние 30 лет здесь не проводились масштабные стройки. Многоквартирный дом стал первым, введенным в эксплуатацию с 90-х годов. 28 человек уже получили ключи от нового жилья.

- Мы активно занимаемся обеспечением жильем детей-сирот в Хабаровском крае. В этом году квартиры получили 417 жителей региона. Это почти в два раза больше, чем в прошлом, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глава региона также напомнил, что в селе Хурба Комсомольского района также завершается строительство дома. Еще 30 детей-сирот получат ключи от квартир в новостройке уже в 2023 году.

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