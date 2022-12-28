30-летие отметил Совет по предпринимательству в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

30 лет исполнилось Совету по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Хабаровском крае. За это время его участники провели 121 заседание, подготовили больше 10 региональных законов, рассмотрели 35 проектов законов, а также 424 постановления и распоряжения краевого правительства.

- С начала 2022 года в совете состоят 58 представителей бизнеса, которые защищают интересы минимум полутора тысяч предпринимателей региона, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

На 2023 год запланировано формирование межотраслевых комитетов. Их работа будет направлена на развитие и поддержку инвестиционной деятельности представителей малого и среднего бизнеса.

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