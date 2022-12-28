Между ЕАО и Китаем сделали ледовую переправу Фото: Правительство ЕАО

Между пунктами пропуска Амурзет в ЕАО и Лобэй в КНР заработала ледовая переправа. Как сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области, последний раз переправа работала здесь еще в 2019 году, до пандемии коронавируса. Строили наплавной мост специалисты международной дорожно-транспортной компании из провинции Хэйлунцзян.

- Наплавной мост соответствует всем действующим в РФ нормативным автодорожным нагрузкам, экспертное заключение получено. Для определения грузоподъемности переправы члены комиссии провели осмотр сооружения и соответствие его проекту. Проверены документы, регламентирующие работу переправы, - рассказали в правительстве.

Длина моста - почти тысяча километров. По нему будут пускать только грузовые автомобили и исключительно днем. Откроют переправу уже 3 января, работать она будет примерно три месяца, пока не наступит теплое время года. Грузоподъемность моста - до 44 тонн.

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