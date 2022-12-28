Житель Хабаровского края незаконно вырубил ясень на крупную сумму Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Вяземском районе Хабаровского края мужчина незаконно вырубил несколько деревьев ясеня. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, нанесенный ущерб лесному фонду составил 655 тысяч рублей. В том, что совершил преступление, мужчина признался. Документов на вырубку у него не было.

- Мужчина дал признательные показания в совершенном преступлении и пояснил следователям, что является работником лесозаготовительного предприятия, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, незаконно спилил три дерева породы ясень с целью дальнейшей продажи, - рассказали в полиции.

На него завели уголовное дело по статье за незаконную рубку лесных насаждений. Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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