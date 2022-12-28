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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 7:59

Житель Хабаровского края незаконно вырубил ясень на крупную сумму

Его действия причинили ущерб лесному фонду на 655 тысяч рублей
Оксана ШЕМЕТОВА
Житель Хабаровского края незаконно вырубил ясень на крупную сумму

Житель Хабаровского края незаконно вырубил ясень на крупную сумму

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Вяземском районе Хабаровского края мужчина незаконно вырубил несколько деревьев ясеня. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, нанесенный ущерб лесному фонду составил 655 тысяч рублей. В том, что совершил преступление, мужчина признался. Документов на вырубку у него не было.

- Мужчина дал признательные показания в совершенном преступлении и пояснил следователям, что является работником лесозаготовительного предприятия, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, незаконно спилил три дерева породы ясень с целью дальнейшей продажи, - рассказали в полиции.

На него завели уголовное дело по статье за незаконную рубку лесных насаждений. Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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