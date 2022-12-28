Антон Филипенко из Хабаровска сыграл физрука в социальной комедии «Стрим»

С 9 января в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier выходит сериал «Стрим» - остроумная социальная комедия о школьнике, который решает бороться с несправедливостью, транслируя в интернет все, что с ним происходит. Роль физрука этой школы, постоянно попадающего в кадр в неподобающем виде, исполнил уроженец Хабаровска Антон Филипенко.

Антон Филипенко родился 20 февраля 1985 года в Хабаровске. В 2014 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Харизматичный актер известен зрителям по сериалам «Неличная жизнь», «На страже пляжа», «Барабашка», «Проект «Анна Николаевна» и другим.

Сюжет «Стрима» строится вокруг подростка по имени Жора: он только что вместе с родителями переехал в другой город, где никак не может наладить отношения с одноклассниками, да и учителя к нему откровенно придираются. Устав терпеть тотальную несправедливость, Жора решает с ней бороться, причем нестандартным образом: школьник надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и начинает транслировать в интернет все, что видит дома и в школе.

Одноклассники тут же поднимают его на смех. Учителя и директор школы тоже не в восторге от этой затеи: ведь теперь буквально все могут стать свидетелями некомпетентности, халатности и коррупции, царящих в этом учебном заведении. Но Жора именно этого и добивается. Он хочет, чтобы все теперь видели, как ужасно ведут себя его одноклассники, и как безалаберно относятся к своим обязанностям сотрудники школы. Со временем он превращается в местного супергероя по прозвищу «Стрим», но справится ли он с большой ответственностью, которая приходит вместе с большой силой?

Сериал «Стрим» затрагивает проблемы буллинга, оригинально подсвечивая ролевые модели внутри школьного коллектива, обращается к теме «глаза бога», перед которым люди начинают вести себя чуть лучше, чем обычно, рассуждает на тему семейных отношений и ставит перед персонажами вопросы геройского выбора.

Смотри сериал «Стрим» - с 9 января в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.