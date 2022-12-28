Бойцам из батальона «Генерал Корф» Хабаровского края ВВО доставит подарки Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Бойцам батальона из Хабаровского края «Генерал Корф» в зону проведения СВО доставят новогодние подарки. В комплект подарка войдут обмундирование, технические средства, продукты и сладости. Как сообщает пресс-служба ВВО, груз доставят на самолете.

- В честь наступающего Нового 2023 года в район проведения специальной военной операции был отправлен большой груз подарков добровольческому батальону Хабаровского края «Генерал Корф». Большая часть подарков будет доставлена самолетом военно-транспортной авиации Восточного военного округа, - рассказали в ведомстве.

Эти подарки собраны для того, чтобы бойцы на передовой в преддверии праздника, находясь вдали от дома, ощутили заботу и внимание близких и соотечественников.

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