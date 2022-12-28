На площади в Хабаровске появилась елка с символикой 165-летия города Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на площади имени В. И. Ленина появилась елка, которая символизирует муниципалитет. На ней есть символика - 165 лет - именно столько исполнится Хабаровску в мае следующего года. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на месте две хвойные аллеи, каждое дерево представляет отдельный район.

- Две аллели хвойных деревьев на центральной площади символизируют единение всех муниципалитетов региона. Каждая елка представляет один из районов. Общий вид площадки выдержан в едином стиле, при этом каждое дерево украшено оригинально, - рассказали в администрации.

В этом году площадь имени Ленина в Хабаровске украсили необычно. Главную елку накрывает шатер из гирлянды. По территории всей площади развешена иллюминация, рядом с елкой лежат гигантские мандарины и подарки.

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