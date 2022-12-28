Председатель Законодательной Думы Хабаровского края подвела итоги 2022 года Фото: Сергей ПЯТКОВ

Председатель Законодательной думы Ирина Зикунова - частый гость студии РАДИО КП (88.3 FM). В этот раз спикер краевого парламента рассказала в эфире о результатах деятельности думы по итогам уходящего 2022 года.

За час удалось обсудить немало важных для края и его жителей тем, касающихся социально-экономического развития региона. Так, Ирина Валериевна пояснила механизм действия нового единого ежемесячного пособия, рассказала, как обстоит ситуация с созданием условий для работы специалистов в муниципальных районах, а также ответила на вопросы об устройстве принятого на 2023 год бюджета Хабаровского края. Кроме того, слушатели узнали о мерах поддержки, введенных депутатами Законодательной думы для участников СВО и их семей.

Как подчеркнула Ирина Зикунова, несмотря на то, что по решениям Законодательной думы задачи выполняются не так оперативно, как после распоряжений краевого правительства, орган со своей стороны старается реагировать на вопросы, требующие скорейших решений, и работает над законопроектами, направленными на оказание различных мер поддержки.