На Амуркабеле в Хабаровске произошел пожар
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске на Амуркабеле произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за зданием самого завода загорелся мазут. В пожаре никто не пострадал, в этом месте людей не находилось.
- Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. По прибытии первого пожарного расчета установлено, что произошло возгорание мазута за зданием завода. Людей в этом месте нет. Огнеборцы проложили рукавные линии и начали работы по ликвидации возгорания. Подробности уточняются, - сообщает МЧС.
По данным МЧС, за минувшие сутки в крае произошло девять пожаров. Два из них - в жилом секторе, и еще семь - на прочих объектах.
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