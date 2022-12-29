Хабаровский край изготовил и передал Минобороны партию самолетов Су-57 Фото: Правительство Хабаровского края

Авиазавод, располагающийся в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, изготовил и передал Министерству обороны России партию новых самолетов. Как сообщает губернатор региона Михаил Дегтярев, это воздушные судна пятого поколения - Су-57. Они переданы в рамках поставок этого года.

- Наш авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС. Мы продолжим выполнять наши обязательства, - сказал Юрий Слюсарь, гендиректор завода.

Он также добавил, что те самолеты, которые планируется передать ведомству в следующем году, уже сейчас находятся в производстве.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.