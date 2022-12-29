На Колыме вертолетом вывозили члена экипажа корабля, находившегося в открытом море Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Магаданская служба спасения получила информацию, что на корабле «Владивосток-2000», который находится в Охотском море, члену экипажа требуется срочная эвакуация. Как отмечает пресс-служба областного МЧС, в район нахождения корабля отправился вертолет Ми-8 с медиками на борту. Мужчину забрали.

- На борту вертолета находились спасатели МЧС России и специалисты скорой медицинской помощи. Спасатели с помощью лебедочной грузовой системы и спускового устройства СУР провели эвакуацию пострадавшего с судна, - рассказали в МЧС.

На борту воздушного судна мужчине оказали неотложную помощь, а затем под присмотром врачей и спасателей отвезли в областную больницу.

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