Пожар на Амуркабеле в Хабаровске успешно ликвидировали
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске на заводе «Амуркабель» накануне вечером произошел пожар. Как сообщало краевое МЧС, предположительно на территории предприятия, позади от здания, загорелся мазут. Пожар удалось оперативно ликвидировать, как выяснилось, горело отработанное масло в яме - в подвале одного из цехов завода.
- Людей в момент происшествия в здании не было. Огнеборцы проложили рукавные линии и начали работы по ликвидации возгорания. Из помещения было эвакуировано девять газовых баллонов. Благодаря слаженной работе пожарных возгорание было оперативно локализовано на площади 200 квадратных метров, - рассказали в МЧС.
В тушении приняли участие 32 человека и девять единиц техники. Сотрудники Госпожнадзора проведут проверку и установят причины возгорания.
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