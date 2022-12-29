Облапошила 156 работников: в Хабаровском крае будут судить директора двух контор за невыплату зарплаты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае директор двух организаций пойдет под суд из-за невыплаты заработной платы 97 работникам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев».

- По версии следствия, с января 2020 года по январь 2022 года руководитель частного охранного предприятия, зная о наличии задолженности по заработной плате перед 97 работниками на сумму свыше 7,5 миллиона рублей и имея возможность ее выплатить, направила поступающие денежные средства на нужды, не связанные с погашением задолженности, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, женщина с января того же года по декабрь 2021 года была руководителем другой организации, и там она не выплатила еще 59 людям зарплату на общую сумму около 3,6 миллиона рублей. При этом отмечается, что возможность выплатить зарплату людям у нее была. Дело направлено в суд на рассмотрение.

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