В Хабаровске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Накануне в Хабаровске в 12:30 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Как сообщает пресс-служба ГИБДД города Хабаровска, женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Mini, ехала по улице Кутузова и наехала на женщину на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадал пешеход - женщина 1999 года рождения. Она проходит лечение амбулаторно. Водитель транспортного средства была трезвой.

За 28 декабря произошло 37 ДТП. Пострадал один человек, погибших нет. Всего же зафиксировано 212 нарушений, из них восемь водителей были в состоянии алкогольного опьянения. На красный проехали пять машин, и еще пять водителей не пропустили пешеходов.

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