Парк для экстремального спорта появится в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в районе арены «Ерофей» построят парк для занятий экстремальными видами спорта. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в городе также построят первый на Дальнем Востоке Центр уличного баскетбола. Спортивную инфраструктуру в регионе развивают в рамках флагманской инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие».

- «Спортивная столица на востоке России» - еще один опорный проект флагманской инициативы. Мы можем принимать и принимаем соревнования мирового уровня. Наша главная задача - чтобы симбиоз массового, доступного спорта и профессиональных клубов дал синергетический эффект. Только тогда мы достигнем целей стратегии, - отметил губернатор края Михаил Дегтярев.

Край проводит на своей территории соревнования мирового масштаба. В 2023 году здесь состоится чемпионат России по боксу, а также международные игры боевых искусств, приедут самбисты со всей России, танцоры и спортсмены, которые занимаются прыжками на батутах, пройдет еще множество соревнований крупного масштаба.

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