В Амурском районе автомобиль попал в полынью на ледовой переправе
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Амурском районе на переправе Амурск - Вознесенское автомобиль, в котором находились три пассажира, попал в полынью, как сообщает в своем телеграм-канале глава Амурского района Павел Боровлев. Он подчеркнул, что ледовая переправа в эксплуатацию еще не введена, ездить по ней опасно.
- Вчера, 28 декабря, на большом участке зафиксирован выход воды на лед. В 22 часа 50 минут машина с тремя пассажирами, двигаясь из села Вознесенское в город Амурск, попала в полынью. С помощью местных жителей автомобиль был извлечен на берег, - сообщил глава района.
Как отметил глава района, в эксплуатацию эту ледовую переправу введут не раньше 15 января. До тех пор движение по ней запрещено.
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