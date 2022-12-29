«Хабавиа» начала продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Комсомольск на январь-февраль Фото: Владимир ВОРСОБИН

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» запустили в продажу авиабилеты на рейсы из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Продажа стартовала на зимнее расписание - на январь и февраль 2023 года. Выполняться рейсы №№ 409 и 410 - Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Херпучи и в обратном направлении будут по средам.

- Это стало возможным после согласования расписания аэропортом Комсомольска-на-Амуре. Длительное время авиакомпания не могла получить утвержденное время вылетов и прилетов. На этот период полеты по этому маршруту запланированы по средам, - рассказали в авиакомпании.

Рейс №409 будет вылетать из Хабаровска в 10:10, в Комсомольск он прибудет в 11:15. Вылет из Комсомольска запланирован на 12:00, прибытие в Херпучи - в 13:30. Рейс №410 из Херпучей вылетает в 14:20 и прибывает в Комсомольск в 15:50. Затем из Комсомольска вылетает в 16:20 и в 17:20 приземляется в аэропорту Хабаровска.

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