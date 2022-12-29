В Хабаровске Дед Мороз и Снегурочка встречали поезда на железной дороге Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровске на перроне железнодорожного вокзала Дед Мороз и Снегурочка встречали поезда и поздравляли прибывающих детей с Новым годом. В костюмы переоделись транспортные полицейские Дальнего Востока и сотрудники общественного совета при УТ МВД России по ДФО. Акция носит название «Безопасный Новый год» и «Полицейский Дед Мороз». Гости проверили, как дети знают правила безопасности на железной дороге.

- Практически все юные пассажиры проявили осведомленность в этом важном вопросе. За что получили от Деда Мороза и Снегурочки сладкие призы и совместное фотографирование, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В этот день на перрон прибыли подростки из детского центра «Океан». Они тоже приняли участие в представлении и показали свои знания в вопросах безопасности. Полицейские в свою очередь напомнили основные правила поведения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.