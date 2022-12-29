Работу хабаровских ТЭЦ контролирует администрация города
Фото: Администрация Хабаровска
Специалисты каждый день проверяют работу хабаровских ТЭЦ. Особое внимание уделяется исправности систем отопления и поддержанию температуры в жилых домах, на объектах социальной инфраструктуры.
- В преддверии новогодних праздников на ТЭЦ усилен контроль над работой оборудования, сформированы аварийно-восстановительные бригады, составлены графики работы ответственных дежурных, - рассказали в управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска.
В городе обеспечен запас топлива и комплектующих на случай, если произойдет авария. Хабаровчанам напомнили, что они могут звонить в аварийные и диспетчерские службы, если возникнет проблема в работе теплосети.
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