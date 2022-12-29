Юрий Гришан поздравил пару Нюркиных с бриллиантовой свадьбой в Магадане Фото: администрация Магадана

Лидия Алексеевна и Валентин Иванович Нюркины из Магадана состоят в браке уже 60 лет. Накануне они отметили бриллиантовую свадьбу. С юбилеем их лично поздравил мэр города Юрий Гришан.

- Больше полувека назад вы объединили свои жизни в одну. Именно тогда для вас особым смыслом наполнились слова «мы» и «вместе». Ваша любовь выдержала испытания судьбы и жизненные тяготы. Вместе вы выстояли, сохранили любовь, молодость и верность чувствам, заботясь друг о друге всю жизнь. Поздравляю от всего сердца, желаю здоровья и процветания вашей семье! Пусть семейный очаг всегда горит ярким пламенем и освещает жизнь теплом счастья, любви и верности, - сказал глава Магадана.

Чета говорит, что секрет их счастливой совместной жизни кроется во взаимоуважении, преданности и любви. У семейной пары трое детей. У них уже есть внуки и правнуки. Жители города знают Нюркиных по выступлениям - они выходили на сцену в составе коллектива русских народных песен «Рассвет Магадана».

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