Хабаровчане «заполонили» пляжи Находки в 2022 году

МТС с помощью аналитической платформы GeoEffect (12+), работающей на основе обезличенных больших данных, составила цифровой портрет туристов, посетивших город Находку Приморского края в 2022 году. Хабаровский край оказался на первом месте из регионов, откуда чаще всего приезжали гости.

Каждый второй турист, отдохнувший в Находке, оказался из Хабаровского края. На втором месте гости из Амурской области - их втрое меньше, чем хабаровчан. Тройку лидеров неожиданно замкнула Москва, обойдя Дальний Восток и Сибирь. Также в топ-10 регионов, предпочитающих отдых в Находке, вошли Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Якутия, Сахалин, Камчатка, Иркутская и Новосибирская область.

На живописных пляжах в окрестностях Находки большинство туристов (43%) проводили от трех дней до недели, 29% задержались на отдых на две недели, 24% отдыхающих выбрали двухдневные экспресс-туры, а 4% путешественников остались на целый месяц. Больше половины туристов - мужчины: на долю сильной половины человечества пришлось почти 55% от всех гостей. Подавляющее большинство гостей (55%) в возрасте 35-55 лет, каждый четвертый - молодежь от 18 до 34 лет, и только 20% путешественников старше 55 лет.

Основными точками притяжения туристов оказались пляжи в районе Ливадии, Шепалово, Триозерья и Волчанца. А в самой Находке туристы предпочитали улицу Ленинскую и район ТРК «Сити центр». Такие результаты выдала аналитическая платформа GeoEffect МТС на основе обезличенных больших данных.

- Дальний Восток на протяжении последних нескольких лет становится точкой притяжения для туристов со всей России. В связи с этим появилась необходимость в технологических решениях, которые помогли бы развить направление внутреннего туризма, в частности, проанализировать турпотоки, популярные локации и наличие достаточной инфраструктуры. Аналитическая платформа GeoEffect МТС позволяет получить информацию о реальном объеме турпотока, о длительности отдыха, о том, что необходимо туристам в месте отдыха, хватает ли магазинов, аптек, развлекательных центров. Такая информация позволяет предлагать более продуманные логистические решения, разрабатывать пакетные туры, увеличивать сезонные рейсы. GeoEffect МТС - это работающий инструмент для развития туризма, который уже активно используется властями и бизнесом на Дальнем Востоке, - комментирует Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.