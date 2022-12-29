Сергей Кравчук побывал на балу в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук стал почетным гостем на юнармейском балу. Он поздравил молодежь с наступающими праздниками.

- Я и весь Хабаровск гордимся вами. Жители города благодарят вас за работу, за ваше большое сердце. Вы всегда рядом с теми, кому нужна помощь. В начале пандемии вы оказывали помощь ветеранам, доставляя им продукты и лекарства. Вы - золотой фонд Хабаровска, Города воинской славы, пример для подражания, - сказал Сергей Кравчук.

Бал прошел в Доме офицеров ВВО. На праздник пришли больше 100 человек. Мэр краевой столицы и председатель гордумы Андрей Белоглазов отметили благодарственными письмами и вручили памятные подарки лучшим представителям и руководителям юнармейских отрядов.

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